الدمام 13 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 12 يوليو 2022 م واسرفعَ صاحبُ السموِّ الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية برقيةَ تهنئة لخادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بنِ عبدِالعزيز آل سعود -حفظه الله-، بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام ١٤٤٣هـ.وقال: "نرفعُ لمقامكم الكريم الشكرَ والتقديرَ والعرفانَ والتهنئةَ بمناسبة نجاح موسم الحج، الذي يأتي نتيجةً لتوجيهاتكم السديدة ومتابعتكم الدائمة ومواصلة لنجاحات الأعوام السابقة".كما رفعَ سموُّه برقيةً مماثلةً لصاحب السموِّ الملكي الأميرِ محمدِ بنِ سلمانَ بنِ عبدُالعزيز وليِّ العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع هنَّأَهُ فيها بنجاح موسم الحج لهذا العام، قائلاً :" إن العالم أجمع يشيد بالجهود والخدمات التي بُذلت وقُدِّمَت من جميع قطاعات الدولة بمختلف تخصصاتها التي سهرت على خدمة ضيوف الرحمن وسعت لتوفير كل ما يخدمُهم ويعينُهم على أداء الفريضة وهم ينعمون بالأمن والطمأنينة بفضل من الله ثم بفضل توجيهات خادم الحرمين الشريفين وسموه الكريم أدامهما الله".ودعا سموُّ نائبِ أمير المنطقة الشرقية اللهَ - عزَّ وجلَّ- أن يحفظَ خادمَ الحرمين الشريفين وسموَّ وليِّ عهده الأمين وأنْ يعينَهم ويوفقهم لخدمة الإسلام والمسلمين وقاصدي بيت الله الحرام، وأنْ يُمَتِّعَهم بالصحة والعافية ويُديمَ على المملكة الأمنَ والأمانَ والرفعةَ في ظلِّ قيادتها الحكيمة.// انتهى //09:41ت م0012