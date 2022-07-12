عرعر 13 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 12 يوليو 2022 م واسرفعَ صاحبُ السموِّ الملكي الأمير سعود بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الحدود الشمالية، التهنئة إلى خادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بنِ عبدِالعزيز آل سعود وإلى صاحبِ السموِّ الملكي الأميرِ محمدِ بنِ سلمانَ بنِ عبدِالعزيز وليِّ العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام 1443هـ .كما قدَّمَ سموُّه التهنئةَ لصاحب السموِّ الملكي الأمير خالدِ الفيصل مستشارِ خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية, ولصاحبِ السموِّ الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا بمناسبة نجاح موسم الحج 1443.ونوَّهَ سموُّ الأمير سعود بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز بالجهود العظيمة التي تبذلها بلادنا -أيَّدها الله- في خدمة الحجاج، التي كانت محط إعجاب الجميع، مؤكدًا أنَّ ما تحققَ من نجاح وتميز في موسم حج هذا العام جاء بفضل الله ثم توجيهات ودعم ومتابعة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين في توفير الإمكانات والطاقات كافة لخدمة الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن والتيسير عليهم لأداء مناسكهم بيسر وطمأنينة.وسألَ سموُّه المولى سبحانه أن يحفظَ خادمَ الحرمين الشريفين وسموَّ ولي عهده الأمين بحفظه وأنْ يجزلَ لهما الأجر والمثوبة على ما يقدمانه للمسلمين من خدمات خيّرة وأعمال جليلة وأن يديم على هذه البلاد أمنها وعزها واستقرارها، وأن يَتقَبَّلَ من حجاج بيت الله الحرام عبادتَهم وحجَهم وسعيَهم .// انتهى //09:43ت م0013