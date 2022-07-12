حائل 13 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 12 يوليو 2022 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمناسبة نجاح حج هذا العام 1443 هـ.وقال سموه : " إن هذا النجاح الذي تحقق ولله الحمد جاء بفضل الله ثم بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - رعاهما الله - لكل ما من شأنه التسهيل على ضيوف الرحمن، وتسخير جميع الإمكانات البشرية والمادية والتقنية، ليؤدوا ركن الإسلام الخامس في راحةٍ وأمنٍ واطمئنان".وأشاد سموه بجهود صاحب السموِّ الملكي الأمير خالدِ الفيصل مستشارِ خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية, وصاحبِ السموِّ الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا وصاحبُ السموُّ الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة وتعاون وتكاتف جميع الجهات الخدمية والأمنية ممن شاركوا في أعمال تنظيم حج هذا العام.وسأل سمو نائب أمير منطقة حائل الله بأن يجعل ما يقوم به خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لخدمة الإسلام والمسلمين في ميزان أعمالهما وأن يعيد هذه المناسبة العظيمة على الأمتين العربية والإسلامية أعواماً عديدة ووطننا بخير وأمن واستقرار.كما رفع نائب أمير منطقة حائل التهنئة والتبريكات لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع, مؤكداً أن نجاح حج هذا العام 1443هـ يعكس قدرة هذه البلاد ويدل على ما تتمتع به المملكة من قدرات وإمكانات، سائلاً الله بأن يحفظ القيادة والبلاد ويديم الرخاء.// انتهى //09:58ت م0014