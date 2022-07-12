نجران 13 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 12 يوليو 2022 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله- بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام.كما رفع سموه التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بهذه المناسبة.ونوّه سمو نائب أمير منطقة نجران بدور القيادة الحكيمة والتوجيهات الكريمة والمتابعة الدائمة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين –حفظهما الله- ، ودور كافة قطاعات الدولة لإنجاح موسم الحج ، وما أسهمت به المشروعات لتوسعة الحرم المكي والمشاعر المقدسة عاماً بعد عام ،لتمكين ضيوف الرحمن من أداء نسكهم بكل يسر وسهولة رغم الظروف التي يمر بها العالم ، مثمناً الجهود المبذولة للحفاظ على صحة وسلامة حجاج بيت الله الحرام .وقال سموه: "إن قيادة هذه البلاد المباركة قد حملت على عاتقها منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز - رحمه الله - وحتى هذا العهد الزاهر مسؤولية خدمة الحرمين الشريفين والقيام على توفير الراحة لقاصديهما"، سائلاً - الله تعالى - أن يحفظ القيادة الرشيدة وأن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والاستقرار.// انتهى //10:04ت م0015