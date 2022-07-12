الطائف 13 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 12 يوليو 2022 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-؛ بمناسبة نجاح حج هذا العام 1443.كما رفع سموه التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزيَّة, ولصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، مبينًا أن ما تحقق من نجاح في موسم حج هذا العام جاء بفضل من الله -عز وجل- ثم بتوجيهات ودعم القيادة الحكيمة، التي بذلت الجهود كافة لتوفير بيئة آمنة لحجاج بيت الله، منوّها بالجهود الكبيرة التي بذلتها لجنة الحج المركزيَّة بقيادة سمو مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة؛ حيث أسهمت في توفير جميع الإمكانات، وتهيئة منظومة الخدمات الصحية والأمنية والتقنية خدمةً لضيوف الرحمن.// انتهى //10:07ت م0017