الرياض 13 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 12 يوليو 2022 م واسرفع معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، باسمه ونيابة عن جميع منسوبي القوات المسلحة، التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، القائد الأعلى للقوات المسلحة كافة, ولصاحبِ السمو الملكي الأمير محمدِ بنِ سلمان بن عبدالعزيز وليِّ العهدِ نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1443هـ.ونوّه معالي رئيس هيئة الأركان العامة، بحجم الجهود السخيّة والمباركة التي بذلتها الدولة في سبيل إنجاح حج هذا العام، مشيراً إلى أنها جهود استثنائية، تعكس الاهتمام والرعاية اللتين سخرتهما القيادة الرشيدة لخدمة شعيرة الحج، وحجاج بيت الله الكريم.وأشاد معاليه بجهود أفرع القوات المسلحة المشاركة في موسم حج هذا العام، وتسخيرها لجميع إمكاناتها لخدمة ضيوف الرحمن، ومساندة الجهود التي قامت بها جميع مؤسسات الدولة وأجهزتها وقطاعاتها المختلفة؛ لتمكين ضيوف الرحمن من أداء فريضة الحج بكل يسر وسهولة في المشاعر المقدسة وفي جميع أماكن تواجد الحجاج، وذلك تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.ودعا الله عز وجل أن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، خير الجزاء على ما يبذلانه من أعمال جليلة لخدمة ضيوف الرحمن والمشاعر المقدسة، وأن يتقبل من الحجاج حجهم ويجزيهم الأجر والمثوبة، وأن يعيدهم إلى ذويهم سالمين غانمين، وأن يحفظ بلادنا ويديم عليها نعمة الأمن والأمان والرخاء والازدهار.// انتهى //12:21ت م0034