الرياض 13 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 12 يوليو 2022 م واسرفع معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس باسمه ونيابة عن منسوبي الهيئة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله – بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام 1443هـ، الذي يعد الأكبر بعد جائحة كورونا.ونوَّه معاليه باهتمام وحرص القيادة الحكيمة على توفير جميع السبل والإمكانات المادية والبشرية لخدمة الحجاج، وتوجيه جميع القطاعات المشاركة في الحج ببذل الجهود لتقديم الخدمات اللازمة لضيوف الرحمن ورعايتهم وتيسير أدائهم لنسك الحج بأجواء صحية ومريحة وآمنة، وفق الخطط التنظيمية والتشغيلية لموسم الحج التي أسهمت بعد توفيق الله في أداء الحجاج مناسك حجهم بكل يسر وسهولة.ودعا معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الله عز وجل أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين خير الجزاء على ما يولونه للحرمين الشريفين من جليل الرعاية وفائق العناية وأن يحفظ لهذه البلاد أمنها وأمانها.// انتهى //12:24ت م0035