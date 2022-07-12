الرياض 13 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 12 يوليو 2022 م واسرفع معالي قائد القوات المشتركة نائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن مطلق بن سالم الأزيمع، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية, ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام 1443هـ.وأكد معاليه، أن نجاح موسم الحج هو تجسيد لحرص القيادة الرشيدة –رعاها الله- وتوجيهاتها السديدة، منطلقة في ذلك من استشعار الشرف الكبير الذي اختصها الله بحمله، وهو خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، منوهاً بحجم الجهود الحثيثة والواجبة التي بذلتها القوات المشتركة في تنفيذ التوجيهات الكريمة بتسهيل كافة سبل الراحة لحجاج ذوي شهدائنا الأبرار ومصابينا الشجعان، والمقاتلين من دول تحالف دعم الشرعية في اليمن، وتقديم الدعم الكامل لحجاج بيت الله الحرام بمعية أقرانها من القطاعات الحكومية، الذين وظّفوا كل جهودهم في سبيل إنجاح حج هذا العام، وتقديم أجود الخدمات لزائري الحرمين الشريفين؛ لينعموا بأجواء روحانية تمكنهم من أداء نسكهم وفق أعلى درجات الراحة والسلامة.وختم معاليه بدعاء المولى –عز وجل- أن يحفظ بلادنا ويديم عليها أمنها واستقرارها ورفاهها، وأن يجزي قيادتنا الرشيدة جزيل الأجر والثواب؛ لأعمالها المباركة في خدمة حجاج بيت الله، وأن يتقبل من الحجاج حجهم ويجعلهم من الفائزين بالقبول والمغفرة.// انتهى //12:26ت م0036