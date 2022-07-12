الرياض 13 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 12 يوليو 2022 م واسرفع معالي محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المهندس سهيل بن محمد أبانمي، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمين -حفظهما الله- بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام 1443هـ.وقال معاليه: إن ما تحقق في موسم الحج من نجاح على جميع الأصعدة، يُعد امتدادًا لما تبذله قيادتنا الرشيدة من عناية واهتمام لخدمة ضيوف الرحمن، وتقديم أفضل الخدمات لهم، إلى جانب ما سخرته من إمكانات بشرية ومادية لحجاج بيت الله الحرام.ونوه معالي محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة للهيئة وجميع القطاعات، بهدف تمكينها لأداء مهامها في تنفيذ خطة حج هذا العام، سائلًا الله العلي القدير أن يتقبل من الحجاج حجهم وصالح أعمالهم، وأن يُديم على هذا الوطن نعمة الأمن والرخاء والاستقرار في ظل القيادة الرشيدة.// انتهى //12:27ت م0037