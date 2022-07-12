الرياض 13 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 12 يوليو 2022 م واسرفع معالي محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد بن سعود التميمي باسمه وباسم منسوبي الهيئة التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود, وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة النجاح الكبير الذي تحقق لموسم حج هذا العام على جميع الأصعدة وتوفير سُبل الراحة كافة لضيوف الرحمن.وأوضح معاليه أن دعم القيادة الحكيمة والعمل التكاملي والتعاون بين جميع القطاعات الحكومية والخاصة المعنية بموسم الحج قد أثمر عن نجاح الخطة التشغيلية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات لموسم حج هذا العام 1443هـ، مبينًا أن الخطة تضمنت تخصيص أكثر من (5900) برج اتصالات في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، وزيادة عدد أبراج الجيل الخامس بنسبة 41% ليصل عددها إلى أكثر من (2600) برجٍ، إلى جانب توفير أكثر من (11) ألف نقطة وصول بتقنية WiFi في مكة المكرمة والمدينة المنورة.وكشف معالي محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن مؤشرات أداء شبكات الاتصالات بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال الفترة ( 1 - 11 ذي الحجة)، حيث بلغ حجم استهلاك البيانات (36.19) ألف تيرابايت، بما يعادل مشاهدة (14.83) مليون ساعةٍ من المقاطع المرئية بدقة HD (1080p)، كما تضمنت المؤشرات معدل استهلاك الفرد اليومي للبيانات البالغ (851.13 ميجابايت/ مشترك)، متجاوزةً (3) أضعاف معدل الاستهلاك العالمي للفرد البالغ (200 ميجابايت/ مشترك)، مشيرةً إلى أن أكثر التطبيقات استهلاكاً للبيانات هي: (يوتيوب، تك توك، فيسبوك، سناب شات، انستغرام).وبينت المؤشرات أن معدل سرعات تحميل الإنترنت المتنقل قد بلغت (251.06 ميجابت/ثانية)، بنسبة زيادة 44% مقارنة بالعام الماضي، وأن معدل سرعات رفع الإنترنت المتنقل (32.9 ميجابت/ثانية)، بنسبة زيادة 27% مقارنة بالعام الماضي، فيما تجاوز عدد المكالمات المحلية 142 مليون مكالمةٍ، وعدد المكالمات الدولية 16.72 مليون مكالمةٍ بنسبة نجاح تجاوزت 99%.// انتهى //12:33ت م0038