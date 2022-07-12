الرياض 13 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 12 يوليو 2022 م واسرفع معالي محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبد العزيز الفارس التهنئة والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله – بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1443هـ.وقال معاليه : إن هذا النجاح لم يكن ليتحقق إلا بفضل الله ثم بفضل ما وفرته حكومة خادم الحرمين الشريفين من دعم لا محدود لجميع القطاعات الحكومية المشاركة، وما سخرته من إمكانات بشرية ومادية لحجاج بيت الله الحرام.وسأل معاليه المولى - عز وجل - أن يعيد هذه المناسبة الغالية على بلادنا وبلاد المسلمين بمزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يُجزل لهما الأجر والمثوبة على ما يبذلانه خدمةً للإسلام والمسلمين.// انتهى //12:38ت م0040