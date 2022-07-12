الرياض 13 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 12 يوليو 2022 م واسرفع معالي المشرف العام التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الدكتور ماجد بن إبراهيم الفياض باسمه ونيابةً عن منسوبي المستشفى، التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله ـ، بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام 1443هـ.وقال الدكتور الفياض في تصريح له بهذه المناسبة، إن نجاح موسم الحج وأداء ضيوف الرحمن مناسكهم بأمن وأمان في أجواء روحانية تحفها السكينة والاطمئنان، ما كان أن يتم لولا فضل الله، ثم دعم القيادة الرشيدة وحرصها الدائم على صحة وسلامة الحجاج، وتوفير كل الخدمات لهم.وأشاد المشرف العام التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، بجهود جميع القطاعات العاملة خلال الموسم، وحرصهم على راحة ضيوف الرحمن، وفق توجيهات القيادة الرشيدة – حفظها الله -، داعياً الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على بلادنا الأمن والنماء والتقدم والازدهار.// انتهى //12:40ت م0041