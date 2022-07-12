الرياض 13 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 12 يوليو 2022 م واسرفع معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1443هـ.ونوه بالجهود المبذولة في خدمة الحجاج والمعتمرين والزوار، مبيناً أن هذا النجاح يأتي في سلسلة النجاحات التي وفق الله لها هذه البلاد المباركة في كل الأعوام السابقة، حتى غدت خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم مناقب هذه الدولة المباركة.كما هنأ معاليه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، و صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، و جميع اللجان والقطاعات المشاركة في الحج بهذا النجاح, راجياً من الله عز وجل أن يجعل ما قُدِّم ويقدم في موازين حسنات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-, وأن يحفظهما ذخراً للإسلام والمسلمين، ويديم على هذه البلاد أمنها ورخاءها واستقرارها.// انتهى //12:54ت م0042