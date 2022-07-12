الرياض 13 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 12 يوليو 2022 م واستشارك منظومة النقل والخدمات اللوجستية في أعمال الدورة التاسعة من اجتماع الخبراء المتعدد السنوات المعني بالنقل واللوجستيات التجارية وتيسير التجارة المنظم من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، التي ستقام فعالياته خلال الفترة من 12-14 يوليو 2022 بالعاصمة السويسرية جنيف.ويتضمن الاجتماع عدداً من الجلسات الحوارية والنقاشات التفاعلية التي ستقام على هامش أعمال الدورة، ومن أهم المواضيع التي سيتم طرحها خلال الدورة الإضراب الذي أحدثته جائحة كورونا في حركة النقل العالمية وصعوبة العودة إلى الوضع الطبيعي، وماهي الفرص المتاحة في الوضع الراهن.ويترأس وفد المملكة المشارك وكيل وزارة النقل والخدمات اللوجستية للتخطيط وتطوير القطاع الدكتور منصور التركي، حيث سيشارك في الجلسة المتعلقة بتحقيق الاستدامة والمرونة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية بورقة عمل يستعرض خلالها جهود المملكة وقطاع النقل أثناء الجائحة وضمان الاستدامة البيئية، وستنعقد في 13 يوليو 2022.ويهدف اجتماع الخبراء المتعدد السنوات المعني بالنقل واللوجستيات التجارية وتيسير التجارة إلى استعراض المشاكل التي تعرّض لها قطاع النقل والخدمات اللوجستية في العالم جرّاء تداعيات تفشّي فايروس كورونا وتسببّت بتعطّل حركة التجارة العالمية، وإبراز جهود الدول الأعضاء في التعامل معها، وإيجاد حلول لتفادي مثل هذه الأزمات في المستقبل.// انتهى //13:03ت م0044