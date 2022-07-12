القاهرة 13 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 12 يوليو 2022 م واسهنأ رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة النجاح المتميز لموسم الحج لهذا العام وزيادة عدد الحجاج إلى مليون حاج بعد الظروف الاستثنائية الصحية التي عصفت بالعالم أجمع؛ وبما يحقق متطلبات سلامة الحجاج وحمايتهم من مخاطر جائحة كورونا.وثمّن العسومي فى بيان له ما بذلته حكومة المملكة من جهودٍ جليلةٍ لتقديم كافة الخدمات والإجراءات الوقائية والاحترازية وسُبل الأمان للمحافظة على سلامة حجاج بيت الله الحرام في ظل منظومة أمنية وصحية متكاملة لخدمة ضيوف الرحمن الأمر الذي سهل أداء مناسك الحج بمستوى عالٍ من الرعاية والأمان وبكل يسر وسهولة.وقال العسومي إن نجاح موسم الحج لهذا العام بالشكل الذي شهده العالم أجمع من تأدية الحجاج للمناسك بكل أمن واطمئنان متمتعين بما وفرته لهم المملكة من تسهيلات وخدمات ورعاية شاملة في كافة الجوانب التي يحتاجها الحجيج، تحقق بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بالإشراف المباشر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ومتابعتهما الدائمة وتوجيهاتهما الحثيثة لكافة الجهات والوزارات المعنية بخدمة ضيوف الرحمن.وأعرب رئيس البرلمان العربي عن شكره وتقديره لقيادة المملكة على جهودها العظيمة في خدمة حجاج بيت الله الحرام وحرصها على إقامة الشعيرة وتسهيل أداء ضيوف الرحمن مناسكهم وفق إجراءات احترازية مثالية وفرت أعلى معايير الصحة والسلامة والراحة والطمأنينة، بفضل تضافر جهود المؤسسات الأمنية والصحية كافة، سائلاً الله عز وجل أن ينعم على المملكة العربية السعودية حكومة وشعباً بالمزيد من التقدم والازدهار وأن يحفظ هذه البلاد في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين .// انتهى //13:05ت م0045