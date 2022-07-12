مكة المكرمة 13 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 12 يوليو 2022 م واستواصل أمانة العاصمة المقدسة اعمالها في مشعرَيْ عرفات ومزدلفة لرفع وإزالة المخلفات منهما.وأوضح المدير العام للنظافة، المهندس محمود ساعاتي، أن الأمانة وزعت العديد من الفرق الميدانية في مشعر عرفات، وسيكون العمل في جميع المنطقة بكامل الفترتين الصباحية والمسائية، وذلك حتى نهاية الموسم، مع تخصيص عدد من فِرق رش ومكافحة الحشرات، واستخدام المبيدات لتغطية كامل المنطقة عقب مغادرة الحجاج، بإشراف مشترك من المختصين بتلك المناطق والمشرفين المركزيين.من جانبه، قال المشرف على قطاع عرفة، المهندس محمد عابد خياط، إنه تم تخصيص عدد من الفِرق المكوَّنة من العمالة والمعدات مختلفة الاستخدامات، كما تضمنت الخطة رفع وإزالة المخلفات، وتفريغ الصناديق والحاويات، مشيرًا إلى أنه تم تقسيم مشعر عرفات إلى ثلاث مناطق رئيسية، هي: منطقة شمال عرفات (جبل الرحمة)، ومنطقة جنوب عرفات (مسجد نمرة)، والمنطقة الترددية؛ لتسهيل أداء الأعمال المختلفة ميدانيًّا، وتم توفير الأجهزة والآليات والعمال والمراقبين والمشرفين لكل مركز.// انتهى //13:15ت م0048