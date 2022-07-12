مكة المكرمة 13 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 12 يوليو 2022 م واسرفع حجاج برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، من أسر مصابي وشهداء الواجب، والشخصيات الإسلامية، الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، التهنئة المقرونة بصادق الدعاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1443هـ، وما تحقق من جهود بتكاتف وتضافر جميع قطاعات الدولة لتوفير الإمكانات المتطورة، التي سُخرت لخدمة ضيوف الرحمن، والحرص على توفير كل ما يسهم في راحة الحاج وتأديته للمناسك بكل راحة وطمأنينة.جاء ذلك أثناء مغادرتهم مقر استضافتهم بجوار المسجد الحرام، بعد أن أدوا طواف الوداع بيسر وسهولة، من خلال تكاتف كافة اللجان المنظمة للبرنامج، لينعم الضيوف بالراحة والاستقرار منذ وصولهم للمقر إلى تنقلهم بين المشاعر وأداء نسكهم، حتى العودة إلى أهاليهم سالمين.// انتهى //14:01ت م0055