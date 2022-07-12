الرياض 13 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 12 يوليو 2022 م واسهنأ الشيخ علي بن عبدالرحمن بن علي آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام 1443 هـ.وثمّن الرعاية الكريمة التي توليها حكومة خادم الحرمين الشريفين بجميع مؤسساتها وأجهزتها في توفير أفضل الخدمات لرعاية ضيوف الرحمن، وتمكينهم من تأدية شعائرهم الدينية بسهولة وأمان وطمأنينة، مع تفعيل أعلى معايير الصحة والسلامة العامة، مشيداً بالمشروعات التطويرية والعمرانية في توسعة الحرم المكي والمشاعر المقدسة، وتطور وسائل النقل والمواصلات، وخدمات الرعاية الصحية والعلاجية، وانعكاساتها الإيجابية على تيسير أداء فريضة الحج في أجواء روحانية آمنة.وأكد السفير آل خليفة اعتزاز مملكة البحرين بالجهود الكبيرة للمملكة العربية السعودية في تقديم خدمات نموذجية وشاملة لرعاية الحجاج والمعتمرين وزوار المسجد النبوي، وتسهيل إقامة فريضة الحج وفق أقصى درجات الاحترافية، لا سيما في ظل التحديات الاستثنائية الذي فرضها الانتشار العالمي لجائحة فيروس كورونا (كوفيد - 19)، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلاد الحرمين الشريفين وأن ينعم على شعبها العزيز بمزيد من الأمن والتقدم والازدهار.// انتهى //14:16ت م0059