الرياض 13 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 12 يوليو 2022 م واسرفع عميد السلك الدبلوماسي سفير جمهورية جيبوتي في المملكة ضياء الدين سعيد بامخرمة، باسمه وباسم السلك الدبلوماسي المعتمد لدى المملكة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله -، بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام.وعبّر بامخرمة عن الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - وحكومة المملكة لما قامت به من جهود مقدرة في التنظيم والرعاية، سائلاً الله لحجاج بيته الحرام العودة إلى ديارهم سالمين غانمين بحج مبرور وذنب مغفور، وللمملكة التقدم والرفاه وللأمة الإسلامية السؤدد والنماء.// انتهى //14:24ت م0061