جدة 13 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 12 يوليو 2022 م واسغادر فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية جدة اليوم، بعد أدائه مناسك الحج.وكان في وداع فخامته في مطار الملك عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة محافظ جدة، ومعالي أمين محافظة جدة الأستاذ صالح التركي، ومدير شرطة المحافظة اللواء سليمان بن عمرالطويرب، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر، وعدد من المسؤولين.// انتهى //15:42ت م0066