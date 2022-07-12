مكة المكرمة 13 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 12 يوليو 2022 م واسأعلنت شركة المياه الوطنية، نجاح خطتها التشغيلية والفنية لتوفير إمدادات المياه وإدارتها لموسم حج هذا العام 1443هـ، وضخها ( 9.5 ) ملايين م3 من المياه لضيوف الرحمن منذ بداية شهر ذي الحجة حتى اليوم الثالث عشر منه في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة من أصل (20) مليون متر مكعب من المياه، خصصت لتوزيعها طيلة شهر ذي الحجة الحالي.وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس نمر الشبل، أن الخطة التشغيلية ركزت على توزيع الكميات الكافية من المياه لحجاج بيت الله الحرام بخزن مائي بلغ (2) مليون م3 ، لافتا النظر إلى أن كمية مياه الصرف الصحي التي تمت معالجتها حتى اليوم الثالث عشر من ذي الحجة بلغت أكثر من (6.8) ملايين متر مكعب ، بالإضافة الى استمرارية الضخ بمعدل 24 ساعة على مرافق المسجد الحرام والمنطقة المركزية والمشاعر المقدسة ، وبضخ يصل إلى ( 21 ) ساعة يومياً على أحياء مكة المكرمة، إلى جانب جمع أكثر من 2800 عينة أجريت عليها قرابة 30 ألف تحليل مخبري لضمان جودة المياه المقدمة لضيوف الرحمن.وأبان أن تطبيق الخطة التشغيلية والفنية اتسم بالمتابعة المستمرة ومراقبة الأداء ومعالجة أي بلاغات قد تحدث, مؤكدا أن الأوضاع التشغيلية كانت مستقرة ولله الحمد، ولم تسجل معوقات في إدارة أعمالها بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، مع توفر الكميات المناسبة من المياه التي وزعت في الشبكات العامة، ودورات المياه، والشبكات المخصصة لأجهزة تكييف الخيام بمشعر منى، بالإضافة إلى شبكات وخزانات إطفاء الحريق.// انتهى //15:43ت م0067