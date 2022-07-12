بروكسل 13 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 12 يوليو 2022 م واساعتمد المجلس الأوروبي في بروكسل الإجراءات القانونية النهائية المطلوبة لضم كرواتيا لمنطقة اليورو .وصادق المجلس الأوروبي خلال اجتماع لوزراء المالية على القوانين الثلاثة الأخيرة المطلوبة لتمكين كرواتيا من إدخال اليورو في 1 يناير 2023، وهو ما يكمل العملية في المجلس الأوروبي التي ستمكن كرواتيا من أن تصبح عضوا في منطقة اليورو، وأن تستفيد من استخدام العملة الموحدة للاتحاد الأوروبي اليورو، اعتبارا من العام المقبل.ويحدد أحد القوانين الثلاثة سعر التحويل بين اليورو والكونا الكرواتي عند 7.53450 كونات لكل 1 يورو، وهذا يتوافق مع السعر المركزي الحالي للكونا في آلية سعر الصرف.// انتهى //16:05ت م0069