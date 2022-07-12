أبوظبي 13 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 12 يوليو 2022 م واسأغلقت أسواق الأسهم المحلية الإماراتية تعاملات اليوم على ارتفاع عقب استئناف التداولات بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى المبارك.وصعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 9171.35 نقطة، كما زاد سوق دبي بنحو 0.63% ليقفل عند 3128.7 نقطة.واستقطبت الأسهم سيولة بواقع 1.4 مليار درهم منها 1.17 مليار درهم في سوق أبوظبي و233.5 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على 256.3 مليون سهم منهم 171.9 مليون سهم في سوق أبوظبي و84.3 مليون سهم في سوق دبي، وذلك عبر تنفيذ 15.5 ألف صفقة.// انتهى //16:46ت م0076