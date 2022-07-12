أسمرة 13 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 12 يوليو 2022 م واسوقع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ونظيره الإريتري أسياس أفورقي اليوم، مذكرة تفاهم للتعاون في المجال السياسي والدبلوماسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي والدفاعي والأمني.جاء ذلك عقب مباحثات ثنائية بين الزعيمين تناولت العلاقات الثنائية وأهمية السلام والتنمية في الصومال لتحقيق التكامل في منطقة القرن الإفريقي.وكان الرئيس محمود قد وصل يوم السبت إلى العاصمة الإريترية أسمرة في ثالث محطة خارجية له منذ انتخابه منتصف مايو الماضي.// انتهى //16:57ت م0079