جدة 13 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 12 يوليو 2022 م واسغادر جدة اليوم نائب رئيس جمهورية إندونيسيا الدكتور معروف أمين، بعد أدائه مناسك الحج.وكان في وداعه في مطار الملك عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة محافظ جدة، ومعالي أمين محافظة جدة الأستاذ صالح التركي، ومدير شرطة المحافظة اللواء سليمان بن عمر الطويرب، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر، وعدد من المسؤولين .// انتهى //17:27ت م0082