عدن 13 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 12 يوليو 2022 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 219 طنا و 350 كيلوغراما من السلال الغذائية في مديريات البريقة ودار سعد والشيخ عثمان بمحافظة عدن، استفاد منها 12.300 فرد .ويأتي ذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي للعام 2022م الذي ينفذه المركز في اليمن، ويستهدف توزيع أكثر من 192 ألف سلة غذائية تزن أكثر من 20 ألف طن على الأسر المحتاجة والمتضررة في 15 محافظة يمنية.// انتهى //18:15ت م0085