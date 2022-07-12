عدن 13 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 12 يوليو 2022 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 200 أضحية لمرضى الفشل الكلوي و الأيتام ومرضى الأمراض المزمنة في مديريات المنصورة والشيخ عثمان ودار سعد بمحافظة عدن، استفاد منها 2.800 فرد، وذلك ضمن مشروع الأضاحي في الجمهورية اليمنية الشقيقة لعيد الأضحى المبارك للعام 1443هـ.ويهدف المشروع إلى مساعدة الأسر المحتاجة من النازحين خلال عيد الأضحى، وذلك بتوزيع لحوم الأضاحي بمقدار نصف أضحية لكل أسرة، يستفيد منه 4 آلاف أسرة، بواقع 28.000 فرد، في محافظات عدن وحضرموت والمهرة ومأرب.يأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة من المملكة ممثلةً بالمركز لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للدول والشعوب الشقيقة والصديقة في مختلف الظروف والأوقات.// انتهى //18:16ت م0086