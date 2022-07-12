إسلام آباد 13 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 12 يوليو 2022 م واسلقي خمسة أشخاص مصرعهم وأصيب سبعة آخرون إثر سقوط حافلة ركاب اليوم من طريق جبلي وعر بالقرب من مدينة تشمن بإقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.وأوضحت الشرطة المحلية أن الحادث نجم عن فقدان سائق الحافلة المنكوبة السيطرة على عجلة القيادة أثناء مروره من منحنى جبلي وعر، مما أدى إلى سقوط الحافلة في وادٍ مجاور للطريق.وأضافت أن فرق الإغاثة هرعت إلى موقع الحادث، وقامت بنقل الضحايا إلى المستشفى القريب.// انتهى //18:32ت م0087