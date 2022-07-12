إسلام آباد 13 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 12 يوليو 2022 م واستبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع قرارا مدعوما من قبل باكستان وخمس دول من آسيا الوسطى يطالب بتعزيز الاتصال لضمان النمو الاقتصادي في المنطقة.ونقلت وكالة الأنباء الباكستانية اليوم كلمة المندوب الباكستاني الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منير أكرم بهذه المناسبة الذي قال: "إن الاتصال الإقليمي يعد حيويا للنمو والازدهار السريع في المنطقة ويمكن أن يسهم أيضا في بناء وتحقيق الأمن والاستقرار والسلام، مشيراً إلى أن باكستان يمكن أن تخدم كبوابة لدول آسيا الوسطى غير الساحلية.ودعا السفير الباكستاني إلى ضرورة تعزيز وتوطيد العلاقات والتعاون بين الدول الإقليمية لتحقيق التنمية المستدامة.// انتهى //18:33ت م0088