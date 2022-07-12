جنيف 13 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 12 يوليو 2022 م واسأصدرت منظمة الصحة العالمية اليوم أول تقرير عن سلسلة اللقاحات التي يجري تطويرها حاليا للوقاية من مسببات الأمراض البكتيرية المقاومة لمضادات الميكروبات .وأشار المدير العام للمنظمة الدكتور تيدروس ادهانوم إلى الحاجة العاجلة لتوجيه الاستثمارات والبحث لتسريع إنتاج اللقاحات ذات الصلة بمقاومة مضادات الميكروبات وتعظيم استخدام اللقاحات المتاحة، كما دعا الدول إلى تعزيز مراقبة ورصد مسببات الأمراض وتقاسم تسلسلها الجينومي، وتشكل مقاومة الميكروبات للعقاقير مصدر قلق متزايد للصحة العامة، حيث تقتل ٤،٩٥ ملايين شخص كل عام، وتحدث مقاومة الميكروبات للأدوية واللقاحات عندما تتحور البكتيريا والفيروسات والفطريات والطفيليات بمرور الوقت، مما يحول دون علاج العدوى .وحدد التقرير ٦١ لقاحا مرشحا في مراحل مختلفة من التطوير لمعالجة الأمراض المدرجة ذات الأولوية، مشيرا إلى أن معظمها لن يكون متاحا في المدى القصير .وأوضح أن منع العدوى باستخدام اللقاحات يقلل من استخدام المضادات الحيوية التي تمثل أحد المحركات الرئيسة لمقاومة الميكروبات للعقاقير .وأشار إلى أن عددا من الأمراض القاتلة التي يوجد حاليا مضادات حيوية لعلاجها ولكنها لم تعد توفر الحماية الكافية بسبب مقاومة ميكروباتها للعقاقير مثل الالتهابات الرئوية والسل والحمى التيفودية والسالمونيلا والعدوى المكتسبة من المستشفيات .// انتهى //18:34ت م0089