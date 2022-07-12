القاهرة 13 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 12 يوليو 2022 م واستغلب منتخب الكونغو الديمقراطية لكرة اليد على نظيره الزامبي بنتيجة (43-24) في المباراة التي جمعتهما اليوم بصالة الدكتور حسن مصطفى، ضمن منافسات المجموعة الرابعة من بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد الـ (25) للرجال، التي تستضيفها مصر حاليًا.وتقدم المنتخب الكونغولي في الشوط الأول بنتيجة (15-14)، وواصل تفوقه في الشوط الثاني لينهي المباراة لصالحه بنتيجة (43-24).// انتهى //18:56ت م0093