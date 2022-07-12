طوكيو 13 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 12 يوليو 2022 م واسالتقت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت إل يلين اليوم في طوكيو بقادة الشركات اليابانية لمناقشة وبحث سبل تعزيز مرونة سلاسل التوريد وتوسيع نطاق دعم الأصدقاء بالاقتصاد الموثوق به.وجرى خلال مناقشة حالة الاقتصادين الأمريكي والياباني الحديث عن الجهود المبذولة للتخفيف من تحديات سلسلة التوريد الناشئة عن جائحة كوفيد 19 وآثار الأزمة الأوكرانية الروسية على أسعار الطاقة والغذاء العالمية.واستعرضت وزيرة الخزانة الأمريكية يلين، معلومات مستكملة عن الانتعاش الاقتصادي السريع للولايات المتحدة وخطة الإنقاذ الأمريكية التي وضعها الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن وإستراتيجيات مكافحة التضخم العالمي.// انتهى //18:58ت م0094