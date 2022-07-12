الأمم المتحدة 13 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 12 يوليو 2022 م واستبنى مجلس الأمن الدولي اليوم القرار 2642، الذي مدد بموجبه تفويض آلية إيصال المساعدات الإنسانية الأممية عبر الحدود من تركيا إلى سوريا لمدة ستة أشهر.وينص القرار الجديد -حسب بيان الأمم المتحدة- على أن تمديدا إضافيا لمدة ستة أشهر سيتطلب قرارا منفصلا من مجلس الأمن.وأوضح البيان أن القرار حصد 12 صوتا لصالحه فيما امتنعت 3 دول عن التصويت، مبيناً أن هذا القرار نتج عن حاملي القلم الإنساني بشأن سوريا، (أيرلندا والنرويج).// انتهى //19:10ت م0096