سياسي / مجلس الأمن يجدد تفويض آلية إيصال المساعدات الإنسانية لسوريا عبر الحدود لـ 6 أشهر فقط
الثلاثاء 1443/12/13 هـ الموافق 2022/07/12 م واس
الأمم المتحدة 13 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 12 يوليو 2022 م واس
تبنى مجلس الأمن الدولي اليوم القرار 2642، الذي مدد بموجبه تفويض آلية إيصال المساعدات الإنسانية الأممية عبر الحدود من تركيا إلى سوريا لمدة ستة أشهر.
وينص القرار الجديد -حسب بيان الأمم المتحدة- على أن تمديدا إضافيا لمدة ستة أشهر سيتطلب قرارا منفصلا من مجلس الأمن.
وأوضح البيان أن القرار حصد 12 صوتا لصالحه فيما امتنعت 3 دول عن التصويت، مبيناً أن هذا القرار نتج عن حاملي القلم الإنساني بشأن سوريا، (أيرلندا والنرويج).
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19:10ت م
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