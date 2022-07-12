سياسي / سمو ولي العهد يهنئ رئيس الجبل الأسود بذكرى اليوم الوطني لبلاده
الثلاثاء 1443/12/13 هـ الموافق 2022/07/12 م واس
جدة 13 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 12 يوليو 2022 م واس
بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس ميلو ديوكانوفيتش، رئيس الجبل الأسود، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.
وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجبل الأسود الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.
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19:15ت م
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