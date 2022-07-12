الرباط 13 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 12 يوليو 2022 م واسأنقذَتْ وحداتٌ لخفر السواحل تابعةٌ للبحرية الملكية المغربية، تعملُ في البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، 257 شخصاً، من بينهم نساء وأطفال حاولوا القيام بعميات للهجرة غير المشروعة، وذلك في المدة من 9 إلى 12 يوليو الجاري.وأوضحَ مصدرٌ من البحرية الملكية المغربية أنَّ هؤلاءِ الأشخاصَ الذين ينتمون إلى دول أفريقيا جنوب الصحراء، حاولوا القيام بعملية عبور نحو الشواطئ الإسبانية في رحلات محفوفة بالمخاطر على متن قوارب تقليدية الصنع وعن طريق السباحة، إذْ جرى تقديم المساعدة والإسعافات لهم قبل نقلهم إلى أقرب موانئ المملكة المغربية للقيام بالإجراءات المعمول بها في مثل هذه الحالات.// انتهى //19:32ت م0101