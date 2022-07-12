واشنطن 13 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 12 يوليو 2022 م واسالتقت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، في واشنطن اليوم ، الرئيس المكسيكي لوبيز أوبرادور.وناقش الجانبان خلال اللقاء سبل تعميق التعاون الطويل الأمد بين الولايات المتحدة والمكسيك، إلى جانب بحث التحديات والعمل المشترك لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة من شمال أمريكا الوسطى.كما جرى بحث أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص والنمو الذي يقوده الاستثمار، واستكشاف المزيد من سبل التعاون في إطار الحوار الاقتصادي رفيع المستوى بين البلدين مع التركيز بشكل خاص على مبادرات التنمية الاقتصادية في جنوب المكسيك.// انتهى //20:06ت م0103