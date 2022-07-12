جيزان 13 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 12 يوليو 2022 م واسباشرَت الفرقُ الرقابية بفرع وزارة التجارة بمنطقة جازان 802 بلاغ تجاري ، ونَفَّذَتْ 1301 زيارة تفتيشية على منافذ البيع بالمنطقة، وذلك خلال المدة من 8 إلى 13 من شهر ذي الحجة الجاري.وشملتِ الزياراتُ التفتيشيةُ جميعَ الأنشطة التجارية بما فيها محال الذهب والإكسسوارات والعطور والحلويات والملابس، وأنشطة أخرى؛ للتأكُّدِ من تطبيق أنظمة وزارة التجارة ونظامية سير أعمال المنشآت التجارية المختلفة، وعدم وجود أية مخالفات في منافذ البيع،إذْ أسفرتِ الجولاتُ التفتيشيةُ عن ضبط وتحرير 150 مخالفةً تجاريةً ومسح أسعار لـ 1463 منتجًا.وأَكَّدَتْ تجارةُ جازان أنَّ الجولاتِ الرقابيةَ مستمرةٌ خلال إجازة عيد الأضحى على جميع الأنشطة؛ للتأكُّدِ من التزام المنشآت بأنظمة حماية المستهلك وعدم وجود أية ممارسات مخالفة أو حالات اشتباه تستُّر تجاري، داعيةً الجميع إلى الإبلاغ عن المخالفات والتجاوزات التجارية أو أية ممارسات مخالفة عبر مركز بلاغات وشكاوى المستهلكين على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري".// انتهى //20:39ت م0105