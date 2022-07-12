الرباط 13 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 12 يوليو 2022 م واسأَغْلَقَتِ البورصة المغربية اليوم على ارتفاع في التعاملات، حيث سجل مؤشرها الرئيسي مازي تقدما بنسبة 0.25 %، مسجلا 11.740,99 نقطة.وتقدم مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.39 % ليستقر عند 950 نقطة، فيما تقدم المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي بدوره بنسبة 0.35 % مسجلا 883,54 نقطة.وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات ما مجموعه 98,6 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة 610,5 مليار درهم مغربي.// انتهى //21:34ت م0115