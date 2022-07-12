مكة المكرمة 13 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 12 يوليو 2022 م واسأعلنت النقابة العامة للسيارات نجاح خطتها التشغيلية لموسم حج هذا العام 1443 هـ لنقل ضيوف الرحمن منذ بداية شهر ذي القعدة المنصرم حتى انقضاء أيام التشريق من خلال تجهيز 13 ألف حافلة، والبدء حاليا في تنفيذ خطة المغادرة لنقل الحجاج من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة ثم للمغادرة إلى بلدانهم من المدينة المنورة، ونقلهم من مكة المكرمة إلى مطار جده للمغادرة أيضا إلى بلدانهم .وأوضح رئيس عام النقابة العامة للسيارات أسامة سمكري أن النقابة قامت هذا العام لأول مرة بتقديم خدمة مميزة تتمثل في توفير خدمه النقل العام من مشعر منى إلى المسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة وكذلك طواف الوداع، مؤكدا أن عمليات نقل الحجاج إلى مكة المكرمة ثم إلى المشاعر المقدسة في مرحلتي التروية والتصعيد يومي 7 و 8 واستقرار الحجيج في عرفات يوم 9 ونقلهم من عرفات إلى مزدلفه ثم إلى منى تمت ولله الحمد في سلاسة ويسر وأمان بتضافر جهود جميع الأجهزة المعنية بشئون الحج والحجاج وكافة العاملين في النقابة من الزملاء والزميلات والعاملين في منشآت نقل الحجاج .// انتهى //21:37ت م0117