عرعر 13 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 12 يوليو 2022 م واساستقبلت مسالخ منطقة الحدود الشمالية أكثر من 7 آلاف أضحية خلال الأيام الثلاثة الأولى من عيد الأضحى المبارك والتي يشرف عليها فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة.وأكد فرع الوزارة بالمنطقة تجهيز المسالخ بوقت مبكر لموسم عيد الأضحى والتوعية بأهمية المحافظة على البيئة ومعرفة أضرار الذبح العشوائي خارج المسالخ النظامية وخارج المواقع التي اعتمدتها أمانة المنطقة.// انتهى //21:52ت م0121