سكاكا 13 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 12 يوليو 2022 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله - على مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية، الذى شمل ترميم وتطوير مسجدين تاريخيين بالمنطقة في مرحلته الثانية.وأكد سموه أن التدشين الكريم من لدن سمو ولي العهد للمرحلة الثانية من مشروع تطوير المساجد التاريخية 30 مسجدً تاريخيًا موزعة على مناطق المملكة الـ 13، الذي يهدف إلى إعادة تأهيل وترميم 130 مسجدًا تاريخيًا في مختلف مناطق المملكة ، اثنان منها في منطقة الجوف في مرحلتها الثانية ، سيمكن هذه المساجد أن تقوم بدورها وأن تحيي تراثها السابق وتستعيد مكانتها التي كانت تحظى بها، عادًّا هذا العمل خيريًا وإسلاميًا عظيمًا غير مستغرب من سمو ولي العهد .وأضاف سموه : إن هذا المشروع الجليل يعكس المرتكزات التي انطلقت منها رؤية المملكة 2030 عبر المحافظة على الخصائص العمرانية الأصيلة والاستفادة منها في تطوير تصميم المساجد الحديثة.ودعا سموه الله العلي القدير أن يثيب سمو ولي العهد الأمين على هذه المبادرة الكبيرة، وأن يحفظ قائد المسيرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وأن يديم علينا وعلى بلادنا نعمة الأمن والرخاء .يذكر أن المساجد التي شملها مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية بمنطقة الجوف في المرحلة الأولى هي : مسجد الرحيبيين ، ومسجد الحديثة ، ومسجد العيساوية .// انتهى //21:56ت م0122