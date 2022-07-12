بريدة 13 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 12 يوليو 2022 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله - بعد تدشين المرحلة الثانية لمشروع تطوير ‫المساجد التاريخية وتشمل 30 مسجدا في مختلف مناطق ‫المملكة، ومن بينها أحد المساجد التاريخية بمنطقة القصيم، ضمن مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية.وأكد سموه أن تدشين سمو ولي العهد للمرحلة الثانية من مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية الذي يهدف إلى إعادة تأهيل وترميم 130 مسجدًا تاريخيًا في مختلف مناطق المملكة، سيُمكن هذه المساجد أن تقوم بدورها وأن تحيي تراثها السابق وتستعيد مكانتها التي كانت تحظى بها، وامتداد لتطوير المساجد التاريخية بالمنطقة والمملكة عموما .ووصف سمو أمير القصيم مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية بأن له أهمية كبرى، لما للمساجد التاريخية من مكانة عظيمة في الدين الإسلامي، كونها أحد أهم معالم التراث العمراني الحضاري، وما تمثله من أبعاد تاريخية وثقافية واجتماعية.وأشار سموه إلى أن اهتمام سمو ولي العهد - حفظه الله - بهذه المبادرة لها مضامين سامية لتعزيز المكانة الدينية والثقافية للمساجد التاريخية، وتأهيل المساجد التاريخية للعبادة والصلاة ، واستعادة الأصالة العمرانية للمساجد التاريخية وإبراز البعد الحضاري للمملكة العربية السعودية.ودعا سموه الله العلي القدير أن يثيب سمو ولي العهد الأمين على هذه المبادرة الكبيرة، وأن يحفظ قائد المسيرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وأن يديم علينا وعلى بلادنا نعمة الأمن والاستقرار.// انتهى //22:11ت م0124