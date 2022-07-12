القاهرة 13 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 12 يوليو 2022 م واستغلب فريق الزمالك على ضيفه فريق المقاولون العرب بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الـ 24 من بطولة الدوري المصري لكرة القدم.وواصل الزمالك بهذا الفوز انفراده بصدارة جدول الدوري برصيد 54 نقطة، بينما توقف رصيد المقاولون عند 20 نقطة في المركز الخامس عشر.وفي منافسات الجولة ذاتها ، حقق فريق البنك الأهلي فوزاً صعباً على ضيفه فريق غزل المحلة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب بتروسبورت بالقاهرة، ليرفع الفوز رصيد البنك الأهلي إلى 34 نقطة في المركز السابع ، بينما تجمد رصيد المحلة عند 26 نقطة في المركز العاشر.// انتهى //22:42ت م0128