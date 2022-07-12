القاهرة 13 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 12 يوليو 2022 م واسحقق منتخب غينيا فوزاً ثميناً على منتخب الجزائر بنتيجة (28-22) في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على صالة الدكتور حسن مصطفى الرياضية بمدينة 6 أكتوبر ضمن منافسات المجموعة الثانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد التي تستضيفها مصر حاليًا.بهذا الفوز، ضمن المنتخب الغيني تأهله إلى الدور ربع النهائي للمسابقة القارية، حيث يتصدر المجموعة برصيد 4 نقاط، فيما احتل المنتخب الجزائري المركز الثاني بدون نقاط، وبفارق الأهداف عن المنتخب الجابوني صاحب المركز الثالث والذي خسر أمس أمام غينيا أيضًا.وفي مباراة أخرى, تغلب منتخب أنجولا على نظيره السنغالي بنتيجة (32-25) ضمن منافسات المجموعة الرابعة لبطولة كأس أمم أفريقيا لكرة اليد.بهذا الفوز، تصدر منتخب أنجولا المجموعة برصيد 4 نقاط، وبفارق الأهداف عن منتخب الكونغو الديمقراطية صاحب المركز الثاني الذي فاز اليوم على زامبيا، فيما احتل المنتخب السنغالي المركز الثالث بدون نقاط.// انتهى //23:03ت م0131