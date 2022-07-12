عرعر 13 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 12 يوليو 2022 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية الشكر والامتنان لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله - بمناسبة تدشينه المرحلة الثانية من مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية، الذي يهدف إلى إعادة تأهيل وترميم 130 مسجدًا تاريخيًا في مختلف مناطق المملكة ، ومن بينها أحد المساجد التاريخية في منطقة الحدود الشمالية.وأبرز سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان الأهمية الكبيرة لمشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية، لما للمساجد من مكانة عظيمة وقيمة تاريخية، كونها أحد أهم معالم التراث العمراني، وما تمثله من أبعاد تاريخية وثقافية واجتماعية.وأكد سموه أن المشروع يُسهم في المحافظة على الهوية العمرانية الأصيلة لكل مسجد منذ تأسيسه، وإظهار البُعد الحضاري للمملكة الذي تركز عليه رؤية المملكة 2030، عبر المحافظة على الخصائص العمرانية الأصيلة والاستفادة منها في تطوير تصميم المساجد الحديثة، سائلاً الله عز وجل أن يديم على خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين موفور الصحة والعافية، وأن يديم على المملكة نعمة الأمن والأمان والاستقرار ورغد العيش تحت قيادتها الحكيمة.// انتهى //23:17ت م0133