حائل 13 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 12 يوليو 2022 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل باسمه وباسم أهالي المنطقة الشكر والامتنان لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله - لتدشين سموه ‏‎المرحلة الثانية من مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية، الذي يهدف إلى إعادة تأهيل وترميم 130 مسجدًا تاريخيًا في مختلف مناطق المملكة.‏‎وأشاد الأمير عبدالعزيز بن سعد بنجاح تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع والتي تم من خلالها ترميم ثلاثة مساجد تراثية في المنطقة ضمن المرحلة الأولى التي تم إطلاقها مع بداية المشروع في العام 2018م، حيث شملت إعادة تأهيل وترميم 30 مسجدًا تاريخيًا في 10 مناطق بتكلفة قاربت 50 مليون ريال وبسعة استيعابية للمصلين ناهزت 4400 مصل، فيما بلغ عمر أكبر مسجد تاريخي ضمن المرحلة الأولى 1432 عامًا، منوهاً سموه بأهمية المرحلة الثانية من مشروع تطوير المساجد التاريخية التي تشمل 30 مسجدًا تاريخيًا موزعة على مناطق المملكة الـ 13، بواقع 6 مساجد لمنطقة الرياض، و5 مساجد في منطقة مكة المكرمة، و4 مساجد في منطقة المدينة المنورة، و3 مساجد في منطقة عسير، ومسجدان في المنطقة الشرقية، ومثلهما في كل من الجوف وجازان، ومسجدًا واحدًا في كل من الحدود الشمالية، تبوك، الباحة، نجران، حائل، والقصيم، حيث تم اختيار مسجد فيضه اثقب بمحافظة الحائط التابعة لمنطقة حائل.وأكد سموه أن هذا المشروع يأتي امتدادًا لما توليه القيادة الرشيدة - حفظها الله - من رعاية وعناية بالتاريخ وآثاره، ولاسيما المعالم ذات الارتباط بثقافتنا الإسلامية، مشيرًا إلى أن المشروع يسهم في تطوير القرى والمدن التاريخية في المملكة، سائلاً الله بأن يجعل هذا العمل في موازين أعمال سمو ولي العهد ، وأن يديم على الوطن بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - مزيدا من التطور والنماء بعون الله .// انتهى //00:16ت م0001