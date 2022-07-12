تبوك 14 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 13 يوليو 2022 م واساستقبلت مسالخ منطقة تبوك 9480 أضحية خلال الأيام الثلاثة الأولى من عيد الأضحى المبارك والتي يشرف عليها فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة، حيث نفذ الفرع خطته التشغيلية في 17 مسلخا لاستقبال المستفيدين وتقديم الخدمة في وقت قياسي بانسيابية ويسر، وبإشراف الأطباء البيطريين وكوادر الرقابة الصحية، وفق الخطط التي وضعتها وزارة البيئة والمياه والزراعة.وأوضح فرع الوزارة بمنطقة تبوك أن المسالخ التي تخدم المستفيدين تشمل كامل منطقة تبوك ومحافظاتها، وذلك بمشاركة 211 عاملا من أطباء بيطريين وفنيين وجزارين وعمال نظافة.وأفاد الفرع بأن الأطباء البيطريين والمراقبين الصحيين في المسالخ والمطابخ المرخصة لممارسة الذبح الموسمي مارسوا مهامهم في الكشف على الأضاحي والتأكد من خلوها من الأمراض المعدية والوبائية وفحص اللحوم، بهدف ضمان سلامتها للاستهلاك الآدمي.// انتهى //00:18ت م0002