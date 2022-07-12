نيويورك 14 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 13 يوليو 2022 م واسسجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية انخفاضاً، اليوم، بعد إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.فقد تراجع المؤشر داو جونز الصناعي 192.51 نقطة إلى 0.62% ليغلق عند 30981.33 نقطة، واغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضاً 35.63 نقطة إلى 0.92% إلى 3818.80 نقطة.وسجل المؤشر ناسداك المجمع تراجعاً عند 107.87 نقطة إلى 0.95% إلى 11264.73 نقطة.// انتهى //00:20ت م0003