القاهرة 14 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 13 يوليو 2022 م واسحقق فريق الأهلي فوزاً كبيراً على ضيفه فريق فيوتشر بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما يوم أمس على ملعب "السلام" بالقاهرة ضمن منافسات الجولة الـ 24 من بطولة الدوري المصري لكرة القدم.بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 48 نقطة في المركز الثالث بجدول الدوري، بينما تجمد رصيد فيوتشر عند 39 نقطة في المركز الرابع.وفي منافسات الجولة ذاتها, تعادل فريق بيراميدز أمام مضيفه فريق طلائع الجيش بهدفين لكل منهما في المباراة التي أقيمت على ملعب جهاز الرياضة العسكري بالقاهرة، ليرتفع رصيد بيراميدز إلى 50 نقطة في المركز الثاني بجدول الدوري، كما ارتفع رصيد الطلائع إلى 37 نقطة في المركز السادس.// انتهى //00:25ت م0004