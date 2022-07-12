واشنطن 14 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 13 يوليو 2022 م واسنشرت وكالة الفضاء الأمريكية ( ناسا ) اليوم المجموعة الكاملة من الصور الأولى التي التقطها التلسكوب جيمس ويب، في لقطات تكرّس بداية حقبة جديدة في علم الفلك انتظرها العلماء سنوات طويلة.وتم النشر عبر برنامج تلفزيوني في بث مباشر مدته ساعة، تخلله نشر الصور الواحدة تلو الأخرى، والتي تظهر سديمين ( مجموعتان من الأجرام السماوية ) يبيّنان دورة حياة النجوم، وكوكبا خارج النظام الشمسي، ومجموعة متراصة من المجرات.وأظهرت إحدى الصور المنشورة اليوم كوكبا خارج النظام الشمسي، أي يدور في فلك نجم غير شمسنا، وهو يشكل أحد محاور الأبحاث الرئيسية للتلسكوب.وتتمثل المهام الرئيسية لتلسكوب جيمس ويب في استكشاف العصور المبكرة للكون وعلم الفلك.الجدير بالذكر أن التلسكوب مزود بكمية من الوقود، تخوّله العمل على مدى 20 عاما. وعمل في هذا المشروع 20 ألف شخص من حول العالم ما جعل منه ثمرة تعاون دولي هائل.تجدر الإشارة إلى أن وكالة الفضاء الأمريكية ( ناسا ) كشفت في وقت سابق أول صورة من تلسكوب جيمس ويب، في لقطة مذهلة تظهر المجرات التي تشكلت بعد فترة وجيزة من الانفجار العظيم قبل أكثر من 13 مليار سنة.// انتهى //00:32ت م0005